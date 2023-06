Andenne/Wanze : les résidents de Saint-Lambert cherchent livres et jeux pour leur bibliothèque

Et là, il y a peu, Jérémie, un des résidents, passionné de BD et de mangas, a suggéré la création d’une bibliothèque et d’une ludothèque au sein même de l’institution. Les résidents de Saint-Lambert ont bien des jeux et des livres mais pas dans un lieu fixe. Or, là, c’est ce que la logopède wanzoise a envie de leur offrir: un espace où ils pourront consulter des livres, jouer à des jeux. Un lieu encadré par les éducateurs mais que les résidents seront amenés à gérer. Le lieu ? Il est trouvé. "On a un local où est stocké du matériel. Un espace propre qu’on peut facilement aménager, explique-t-elle. L’aménagement est en cours." Il ne restera plus ensuite qu’à le fournir en livres et jeux.

Et aujourd’hui, les résidents lancent un appel à tout qui aurait de quoi faire leur bonheur. "On cherche livres et jeux en bon état qui correspondent à un niveau entre 4 et 10 ans pour que tous les résidents puissent y trouver leur compte, explique Dominique Servais. Ils géreront eux-mêmes. On a vraiment envie de tenter une gestion par eux avec un calendrier prévoyant qui emporte quoi. Ils ont tous des agendas qui reprennent leurs activités." Et celle-là serait une supplémentaire. Ils veulent leur espace de livres et jeux, à eux d’apprendre à le gérer.

Le Centre Saint-Lambert, c’est une centaine de résidents dans les différents bâtiments du domaine de Bonneville, mais aussi 140 résidents vivant dans treize lieux de vie – en maisons et en appartements – à Andenne même. Combien de résidents pourraient être concernés par cette ludothèque-bibliothèque ? "Potentiellement 25, explique le directeur Marc Palate. Mais peut-être que d’autres vont accrocher. Si ça marche, ça peut s’étendre." Et le projet pourrait aussi intéresser les résidents qui sont sur Andenne. "Le fil rouge, à Andenne, c’est de profiter de l’environnement. Apprendre à lire, ça a du sens pour s’orienter en ville." Mais pour développer ce projet, il faut l’aide de chacun par l’apport de livre et de jeux. Y a plus qu’à désormais…

"On a des difficultés à recruter des éducateurs"

Le Centre Saint-Lambert recherche des éducateurs car là, il fonctionne à flux tendu. "On cherche des personnes qui aiment le contact humain."

Le Centre Saint-Lambert accueille environ 240 personnes, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Plus de 250 hommes et femmes sont là pour les encadrer, pour les aider au quotidien, pour leur proposer des activités, pour leur apporter des soins médicaux et paramédicaux aussi. Sans oublier le personnel administratif et de logistique.

Parmi ces travailleurs, 80% sont des éducateurs et éducatrices. Des hommes et des femmes dévoués, qui aident les résidents à mener une vie la plus normale possible, épanouissante en tout cas. "Les éducateurs doivent accompagner nos résidents vers l’autonomie", explique le directeur Marc Palate. Avec trois grands principes pédagogiques, l’autodétermination (la personne s’approprie sa vie), la valorisation et l’approche positive. Beaucoup de ces éducateurs viennent de la région de Huy. "L’institut Sainte-Marie, de Huy, est un pourvoyeur de stagiaires, poursuit le directeur. Et les stagiaires, on les engage comme étudiants puis comme salariés."

Sauf que désormais, cela coince. "On commence à avoir des difficultés en termes de recrutement." Clairement, le Centre Saint-Lambert a besoin d’un grand nombre d’éducateurs car c’est du non-stop, jour et nuit. "On doit fonctionner sans échec 24 heures sur 24."

Parmi les éducateurs, deux tiers sont de classe 2, du niveau de l’enseignement secondaire et un tiers de classe 1, soit de l’enseignement supérieur. Si le diplôme est utile, le directeur cherche avant tout "une personne qui aime le contact humain, qui a envie de s’investir, qui n’a pas de problème avec la relation au corps. Et on pourra le former. On a initié il y a dix ans un processus de formation en alternance, mais c’est en train de s’essouffler."

Et là, l’institution manque d’éducateurs, ou en tout cas est sur la corde raide. "On sent que ça tend, qu’on est à la marge. On est dans un système de fonctionnement tendu." Qui s’accentue en période de vacances même s’il accueille alors des étudiants pour pallier le manque d’éducateurs alors en congé.

En d’autres termes, le Centre Saint-Lambert cherche à engager de futurs éducateurs. Intéressé ? service.personnel@saintlambert.ofc.be ou 085/849382.

Envie d’aider au projet ? Vous pouvez déposer livres et jeux à l’accueil ou passer par Dominique Servais (0492/72.21.30 ou dominique.servais@saintlambert.ofc.be)