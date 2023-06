Moha: "Vadrouille au château" pendant cet été

Et parmi les incontournables, il y a les draisines. "On ne les présente plus et pourtant…, explique Fanny Dominique, coordinatrice au château de Moha. On repart avec les draisines tous les dimanches de juillet et août, dès ce week-end." Elles plaisent, les draisines ? Oui, même s’ "il y a plein de gens du coin qui ne les connaissent pas". Les draisines, sortes de vélo ou plutôt cuistax sur rails, suivent l’ancienne ligne 127 sur 7 kilomètres aller-retour entre Moha et Wanze.

Aux côtés de ces draisines, l’ASBL Château féodal de Moha proposera des nouveautés. Avec notamment la notion de Slow tourisme le 9 juillet. "On proposera un moment de dégustation de saveurs indonésiennes", poursuit Fanny Dominique. Martha et Kevin, qui sont originaires de Héron, concocteront un aperçu de street food indonésienne salée. "L’autre grand moment, ce sera de l’“ archery tag”, le 16 juillet. Beaucoup de personnes nous ont déjà suggéré de proposer du paintball. Cette activité est comparable, mais elle se joue avec un arc et des flèches" pour un affrontement en équipes.

Troisième nouveauté: le 13 août, l’équipe proposera Brunch’au château avec brunch box de produits locaux à déguster en famille ou entre amis. Pour passer un chouette moment, ce qui est le leitmotiv de l’équipe du château féodal de Moha.