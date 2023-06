De la sonothérapie pour déstresser les élèves avant leur CEB

Peut-être cela s’est-il passé plus sereinement chez les élèves de l’école communale des Thiers à Amay, de l’école libre fondamentale Saint-Pierre à Ampsin et de l’Espace scolaire Jean Bourgeois à Wanze ? C’est que les directions respectives se sont laissé convaincre par la Villersoise Tiziana Régimont de lui confier leurs classes, fin de semaine dernière, pour une séance de sonothérapie. "J’ai eu l’occasion de rencontrer des directeurs d’école récemment dans le cadre du Plan Clé, et j’ai profité de l’occasion pour leur parler des bienfaits de la sonothérapie sur la diminution du stress et l’amélioration de la concentration chez les enfants comme chez les adultes, évoque cette éducatrice dans un internat jambois qui, en activité complémentaire depuis un an, gère à Amay un cabinet orienté vers le bien-être. Parmi les techniques, figure la sonothérapie que je définirais comme de la relaxation par les vibrations. C’est ce que j’explique aux élèves en entame de séance. On n’est pas dans la musicologie."

Bols tibétains, tambour océan, bâton de pluie

Pourtant, Tiziana fait appel à plusieurs instruments pour envoyer des ondes hertz censées vibrer dans les corps de son auditoire. "Par exemple, en étant cognés par une mailloche, les bols tibétains vont envoyer des ondes différentes en fonction de leur taille. Et cela permet aux élèves de se recentrer sur eux-mêmes et de s’apaiser dans une ambiance cocoon où ils peuvent s’asseoir ou se coucher s’ils le souhaitent."

Dans la panoplie d’instruments apportés par Tiziana, les classes auront découvert les sonorités des koshis (carillon de bois qu’on agite), le tambour océan (dont les billes internes reproduisent le bruit de la mer), et la kalimba.

Effets sur plusieurs jours

Une séance (par ailleurs délivrée gratuitement dans le seul but d’aider les jeunes) dure 45 minutes environ avec l’écoute finale des élèves sur leurs ressentis. Et quelle est la durée des effets de la sonothérapie ? "Ils durent plusieurs jours. J’ai eu des retours de quelques instituteurs et ils ont trouvé leurs élèves dans leur grande majorité plus attentifs pour les dernières révisions en classe. Maintenant, ça ne marche pas nécessairement avec tout le monde. Il y a des personnes plus réceptives que d’autres", termine la Villersoise.

Tiziana Regimont 0477/810237