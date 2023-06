En septembre 2021, un Wanzois est invité par un ami à une soirée à Marchin. Il y croise son ex-petite amie et son nouveau compagnon. "Je ne voulais pas chercher la misère, j’ai nié ses regards mais il a voulu me parler dehors. Là, il m’a reproché des choses par rapport à mon ex" alors que la relation est bel et bien terminée depuis plusieurs années. La discussion s’envenime malgré tout, une bagarre éclate, plusieurs invités s’en mêlent et le Wanzois est roué de coups par plusieurs personnes.

Dans les jours qui suivent, il reçoit une vidéo de ladite bagarre et constate qu’un de ses agresseurs, "au pull rose", s’en prend particulièrement à lui. Il veut s’en expliquer avec lui et le contacte. Mais plutôt que d’évoquer de suite la raison de son appel, le Wanzois se fait passer pour un client potentiel (l’homme au sweat rose est artisan dans le bâtiment) et lui demande de le rejoindre rue Gosuin, à Wanze, pour un devis. Quand l’artisan arrive, il tombe donc sur le prévenu mais aussi sur son petit frère et deux autres personnes. "Je voulais qu’il avoue que, dans la vidéo, on voyait que c’était lui qui me donnait des coups", explique le prévenu de 25 ans. Mais cette fois encore, la discussion dégénère et on en vient aux mains, le petit frère (de 22 ans) du prévenu s’en mêlant également, ainsi que les deux amis. La victime dira avoir été frappée à coups de planche, aussi. Ce que dément le plus âgé des frères: "Je vous assure que c’est lui qui a pris une planche et se l’est frappée sur la tête. Moi, je ne l’ai frappé qu’avec mes mains. Je regrette beaucoup, surtout qu’au départ (lors de la soirée à Marchin, donc, NDLR) , il m’a porté des coups pour quelqu’un qui n’en vaut pas la peine…"

Le petit frère est également poursuivi pour cette scène de coups. Mais il assure aussi qu’il ne s’agissait pas d’un guet-apens. "On voulait juste lui parler, pas le taper."

Troisième acte: le frère aîné est aussi poursuivi pour harcèlement téléphonique envers le nouveau compagnon de son ex, dans les semaines qui ont suivi les deux premières scènes. "Je l’ai appelé plusieurs fois pour parler, pour lui dire que l’affaire de Wanze était de sa faute…"

Des peines de travail ?

La procureure de division, Brigitte Leroy, explique que la bagarre à Wanze n’a été stoppée que parce qu’une voisine a menacé d’appeler la police et de lâcher son chien. Elle a requis une peine de travail de 100 heures pour le frère aîné, 10 mois de prison s’il ne l’effectue pas, et 80 heures pour le plus jeune (7 mois de prison subsidiaires).

Me Legrand, qui défend l’artisan, réclame quant à lui une somme de 2 500 € pour couvrir l’incapacité de travail de plusieurs jours de son client, ses vêtements déchirés, ses frais médicaux et son préjudice moral. "C’est un dossier qui fait froid dans le dos !, a-t-il commenté. On appelle quelqu’un avec un numéro masqué, pour lui demander un devis et on lui donne rendez-vous dans une impasse pour le taper ! Aujourd’hui, mon client a “peur” des gens qui l’appellent en numéro masqué ou lui donnent des rendez-vous dans des lieux qu’il ne connaît pas."

Pour Me Charpentier, qui défend les deux frères, si des coups ne sont jamais justifiables, "il y a quand même eu une agression quelques jours avant" qui "expliquerait" la réaction de ses clients. Il a plaidé pour l’acquittement de l’aîné en ce qui concerne le harcèlement et demandé que la préméditation pour les coups ne soit pas retenue. "Je suis conscient des faits et je les regrette vraiment, a encore dit l’aîné des frères. Mais je ne suis pas un bandit ou quelqu’un de violent, je suis focalisé sur mon boulot et le foot", le Wanzois ayant un contrat dans un club flamand.

Jugement le 13 septembre.