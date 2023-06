Les équipes premières de Wanze-Bas-Oha ne seront pas rapatriées à Antheit: "Ca aurait demandé de trop gros travaux"

Et donc, pour l’instant, les équipes de D3 ACFF et P3 resteront au stade Louis Manne, où l’éclairage du terrain A sera bientôt refait.

L’éclairage sera remplacé

"On le renouvellera aussi pour tous les terrains de jeunes à Antheit. C’est important de passer au LED pour faire des économies d’énergie." Pour réaliser l’ensemble des travaux, il faudra compter, à la grosse louche, un peu moins de 400 000 €. "50% du montant total sera subsidié par Infrasports."

"À terme, on a toujours l’intention de réunir toutes les équipes à Antheit"

Mais ce n’est pas parce qu’on change l’éclairage que le club de foot a l’intention de maintenir ses équipes premières ad vitam aeternam du côté de Bas-Oha. "À terme, on a toujours l’intention de réunir toutes les équipes à Antheit afin de réaliser les économies d’échelle et de réaliser de nouvelles synergies. Mais ce ne sera pas avant quelques années, car, pour l’instant, on n’en a pas les moyens." Patience, donc.

L’antenne administrative de la MJ n’ira pas à Bas-Oha

En parlant du foot à Bas-Oha, il a également été décidé que l’antenne administrative de la maison de jeunes (MJ) de Wanze ne rejoindra pas les locaux des jeunes de Bas-Oha, qui se trouvent dans le stade Louis Manne. "Ça aurait demandé trop de travaux." Et donc, on cherche un autre endroit. "On ne sait pas encore s’ils s’installeront dans un bâtiment communal, s’il faudra en acheter un ou même construire. Mais ce qui est sûr, c’est qu’on trouvera une solution", conclut Bernard Lhonnay.