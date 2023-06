Pour rappel, cette année, afin de s'inscrire plus encore dans une optique de développement durable, il a été décidé de planter des centaines de bulbes dans les espaces publics wanzois. Les bulbes ont l'avantage d'avoir une durée de vie plus longue que les plantes annuelles et sont moins aquavores. Quelques annuelles ont malgré tout été plantées à certains endroits, notamment sur le pont de la Mehaigne.

Ce sont ces plantes annuelles qui ont été volées. Le Collège communal déplore ces actes de vandalisme qui nuisent à l'ensemble de la communauté et contrecarrent les efforts menés quotidiennement par l'administration communale, et particulièrement par les treize agents qui composent la Brigade verte du service des travaux, en matière de développement durable.

Pour Loïc Leroy, échevin de l'environnement, "c'est triste de voir que les efforts effectués pour rendre le quartier plus joli et agréable soit victime de ce type de vandalisme. Elles ont déjà été replantées, et on espère que cela ne se reproduira plus. Nous allons faire davantage attention, mais il est impossible de mettre une caméra à chaque pot de fleur, sinon on ne s'en sortirait plus."