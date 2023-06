La prime de rentrée scolaire est revue à la hausse pour les petits Wanzois

Cette prime ne sera pas versée en argent mais bien accordée sous la forme de bons d’achat. Bons qui seront à utiliser dans les commerces installés sur le territoire wanzois. L’objectif est de valoriser et soutenir l’économie locale. "On fournira des chèques que les Wanzois pourront échanger contre de la marchandise dans les commerces qui participent à l’opération, explique Charlotte Rouxhet, échevine en charge de l’Enseignement. Ce sont les mêmes commerces que l’an dernier. C’est toujours le même fonctionnement."

Sauf que le collège ne sait pas encore s’il s’agira de quatre chèques de 15€ ou de trois de 20€. "On ne sait pas encore, c’est encore à déterminer." Les chèques seront à retirer à l’administration communale entre le 16 août et le 15 octobre.

Et ça fonctionne bien, ce chèque ? "Toutes les familles viennent le chercher. Il y a très peu de personnes qui ne viennent pas", confie l’échevine wanzoise. Tiens, et les enfants de parents séparés, ça fonctionne comment ? Imaginons que l’enfant n’est pas domicilié sur Wanze alors qu’un des deux parents l’est ? "On a pensé aux familles qui ont des enfants en garde alternée, réplique Charlotte Rouxhet. Si l’enfant n’est pas domicilié à Wanze mais qu’on sait prouver qu’il est de là, oui on l’accordera."