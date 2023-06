A Wanze, les repas chauds dans les écoles seront plus chers... mais pas pour les parents

Et la société TCO Service, qui est spécialisée dans la cuisine de collectivité et qui fournit déjà les repas chauds dans les écoles communales wanzoises, a remporté le marché. Sauf que les prix qu’elle propose seront plus élevés. Et c’est là que le collège communal a décidé de ne pas augmenter les prix. Les parents paieront toujours la même somme, ce sont les finances communales qui se chargeront de la différence. Les conseillers communaux ont ainsi voté le règlement redevance pour la fourniture de repas scolaires, de 2023 à 2025. L’objectif du collège est de permettre au plus grand nombre d’enfants possible de bénéficier de ces repas chauds.

La redevance ? Elle sera de 3,50€ par repas par élève de maternelle, 3,80€ par repas par élève de primaire et 4,60€ par repas adulte. Le potage est fixé à 0,50€ par potage par élève de maternelle, 0,60€ par potage pour celui de primaire. Chaque jour, ce sont 140 repas chauds environ qui sont servis dans les cinq écoles communales wanzoises (sur les six implantations). L’école libre Saint-Martin, elle, fait ses repas elle-même.