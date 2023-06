Le rendez-vous champêtre à la ferme du Val

Au programme de la journée, différents ateliers proposés par le Centre culturel pour les enfants, un marché de produits locaux et des stands permettant aux visiteurs de se restaurer. "Il y avait également la possibilité de faire un pique-nique zéro déchet, explique Charles Édouard Jolly. Celui-ci a vraiment bien fonctionné et en nettoyant le soir, nous n’avons retrouvé pratiquement aucun déchet. Les gens ont donc été respectueux et citoyens. Ils avaient également la possibilité de faire de l’auto-cueillette pour les fraises, chose que nous n’organisons habituellement que le samedi. Cela a d’ailleurs rencontré un très gros succès."

Durant l’après-midi, les visiteurs ont également pu faire une visite sur le chemin du pain. "Le but étant de montrer aux personnes le parcours pour réaliser un pain: en partant du champ jusqu’à la cuisson, en passant par le hangar de triage. Une dégustation était proposée à notre stand Champain. Nous avons également exposé les machines agricoles que nous utilisons dans nos champs bios."

Ce rendez-vous champêtre a particulièrement bien fonctionné. "Nous sommes très content d’avoir pu faire découvrir la ferme aux nombreux visiteurs venus par centaines, même si parfois, cela semblait dur de quantifier le nombre de personnes tant le site était grand. C’est une grande réussite pour nous. C’est d’ailleurs quelque chose que nous souhaiterons refaire, en collaboration avec l’ADL ou non."

Malgré les diverses activités déjà en place à la ferme du Val Notre Dame, de nouveaux projets sont en cours de développement. "En effet, nous sommes en train de planter des vignobles. D’ailleurs samedi soir, nous avons fini tard, le week-end a donc été long (rires). Nous sommes dans la finalisation et espérons pouvoir déposer le permis fin d’année", conclut Charles-Édouard Jolly.