Wanze va-t-elle se jumeler avec la commune d’origine de Frédéric François ? "L'idée nous paraît intéressante"

Pour Wanze, ce rapprochement avec la petite ville sicilienne, qui a vu naître les deux Wanzois, mais aussi Lucky Luciano et le père de Frank Sinatra, aurait tout son sens. "Il y a une forte communauté italienne à Wanze, poursuit le bourgmestre. Il nous semblerait donc intéressant de lier un pacte d’amitié avec Lercara Friddi et, pourquoi pas, envisager un jumelage." Concrètement, l’objectif serait de coopérer dans différents domaines, comme la culture, le tourisme, l’éducation et la gastronomie. Mais avant d’entamer les démarches officielles, la Commune a l’intention de lancer un appel à la population. "Nous voulons constituer un groupe de travail."

Les relations avec la Loire au point mort

Ce potentiel nouveau rapprochement aurait d’autant plus de sens que les relations avec un groupement de plusieurs communes de la Loire sont au point mort. "Le projet de jumelage semble définitivement abandonné, confirme l’échevin du Jumelage, Xavier Mercier. La proposition de Francesco Barracato et Gianni Caruso nous paraît donc intéressante."

L’échevin va donc rencontrer prochainement les deux intéressés afin de nouer des premiers contacts. "On pourra ensuite, soit recevoir une délégation de Lercara Friddi, soit nous rendre sur place." Et s’il y a un intérêt commun, on pourra aborder la question du jumelage. "Ce serait très enrichissant pour les Wanzois d’origine italienne. Mais pour ceux qui ne connaissent pas l’Italie, c’est aussi l’occasion de découvrir une très belle région. Et la réciproque est également vraie."

Les chèques des budgets participatifs sont remis

Neuf comités et associations ont reçu un chèque. ©Doc

Ce lundi, les chèques octroyés dans le cadre des budgets participatifs ont été décernés aux lauréats juste avant le conseil communal. Neuf projets ont obtenu une aide, ce qui représente un montant de 29999,75 €. Les comités et associations récompensés sont le comité scolaire de Vinalmont, l’association des parents de l’école Saint-Martin, les scouts de Wanze, le Repair café, l’ASBL Réussir à l’école, le comité Scolaire de l’espace Jean Bourgeois, le collectif Wanze Demain, le conseil consultatif des aînés et les Amis du château féodal de Moha.