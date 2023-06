Plan Marshall à Wanze : "Si un citoyen agissait comme la Région, il serait en prison !"

Pas sûr que Francis Cabrel soit déjà venu à Wanze. Et c’est encore moins sûr qu’il ait écrit la chanson "Encore et encore" en référence aux relations entre Wanze et la Région wallonne au sujet du Plan Marshall. Et pourtant, elle aurait drôlement bien collé. En effet, alors que la Wallonie a déjà été condamnée à deux reprises pour non-paiement du complément Plan Marshall, Wanze pensait qu’elle aurait enfin droit à ses 3,8 millions d’euros, qui avaient d’ailleurs été inscrits au budget 2023. Eh bien, la Région n’a visiblement pas l’intention de payer la totalité de ce montant et l’a fait savoir à Wanze le 5 juin dernier. "Ils ne veulent nous payer que 2,4 millions d’euros, détaille Christophe Lacroix, bien remonté par cette décision. Ils n’ont pas l’intention de trouver ces crédits. La Wallonie a déjà été condamnée deux fois, mais elle n’a toujours pas décidé de nous payer. Si un citoyen normal agissait de la sorte, il serait déjà en prison ! C’est franchement une méthode de voyous."