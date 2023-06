Wanze: voici le chemin proposé par Carmeuse pour relier Vinalmont à Huccorgne

Première tentative en 2021 avant un retrait

Le moment étant venu de le faire, une première demande de permis d’urbanisme avait été formulée en janvier 2021. Et elle avait soulevé une vague de contestations, notamment dans le chef des marcheurs, joggeurs et vététistes qui avaient fait de ces sentiers leurs terrains de sortie. Ce qui s’était traduit dans l’enquête publique par nombre de réclamations, tandis que l’alternative présentée le long de la rue Famelette parallèle à l’E42 péchait par sa dangerosité et son cachet "moins naturel" aux yeux des détracteurs.

Si les points de vue s’opposaient, un vrai climat de dialogue entre Carmeuse et ses opposants s’était développé avec la bienveillance de la Commune et notamment via le comité d’accompagnement de la carrière. Preuve de ce climat constructif, on se souvient notamment que le groupe citoyen constitué d’opposants ( "mais pas opposés à l’exploitation de la carrière"), était venu avec la proposition d’un chemin alternatif en partie un peu plus au sud de la voirie longeant l’E42.

Carmeuse restera sur sa proposition d’une liaison épousant la rue Famelette avec un fossé pour séparation, mais sans convaincre. Si bien qu’en février 2021, le carrier décida finalement de retirer sa demande de permis en promettant de revenir avec une autre proposition tenant compte des remarques formulées par les opposants comme les autorités locales soucieuses d’un équilibre à trouver entre les intérêts des deux parties.

Quasi le même tracé champêtre que celui proposé par les citoyens

Depuis, les sentiers à supprimer sont restés ouverts au public (même si Carmeuse a eu l’autorisation de dresser un contournement du chemin numéro 16 en campagne vinalmontoise). Et plusieurs réunions ont eu lieu depuis en deux années pour faire avancer ce dossier indispensable au carrier. Avec une proposition venue sur la table il y a une quinzaine de jours pour maintenir une liaison entre Vinalmont et Huccorgne. "On maintient l’idée d’un chemin cyclopiéton parallèle à la rue Famelette et séparée d’elle par un fossé et une haie. Mais plutôt que d’aller jusqu’à l’entrée de la carrière de Vinalmont, on bifurque bien avant à droite le long du chemin d’entrée des camions dans la carrière de Moha, juste après le remblai, renseigne Frédéric De Visscher, directeur Environnement et Patrimoine pour Carmeuse. Les utilisateurs seront en sécurité, ils devront juste traverser la voirie utilisée par les camions pour ensuite retrouver une piste cyclopiétonne qu’on créera à travers champs afin de rejoindre le chemin de la carrière de Vinalmont."

Le nouveau chemin ainsi créé aura une distance de 2 600 mètres et, cette fois, sans "mordiller" sur le territoire de Braives. Il sera dans un revêtement perméable avec un stabilisé à la chaux et un empierrement de petit calibre pour le confort des promeneurs et cyclistes.

À bien y regarder, on s’est fortement rapproché de la proposition en son temps faite par les citoyens mobilisés, avec un tracé champêtre quasi à l’identique. "L’accueil a été positif quand nous l’avons présenté il y a 15 jours en comité d’accompagnement de la carrière. Il correspond aux remarques de jadis, se félicite Frédéric De Visscher avant de se pencher sur l’agenda. On espère obtenir les permis dans les six mois (NDLR: parallèlement à la demande de décret voirie, une demande de permis d’urbanisme vise la modification du relief du sol pour combler l’actuel chemin passant entre les deux remblais). La création de la liaison devrait ensuite pouvoir aller vite. On a pris un peu de retard par rapport à nos plans initiaux et sans trop pénaliser notre activité, mais il ne faudrait pas que cela s’éternise…"

Et un chemin créé à travers le bois de Hama

Aussi, Carmeuse propose "en bonus" d’ouvrir un nouveau chemin dans le bois de Hama qui prolongera la liaison jusqu’au pied de la rue Famelette à Huccorgne. Une possibilité de passer par le bois que les citoyens avaient appelée de leurs vœux à l’époque où le dossier des sentiers avait été ouvert, même s’il s’agit là d’une zone externe au gisement à proprement dit. "Comme il n’est pas possible d’ouvrir l’accès au sentier existant qu’ils visaient initialement pour traverser ce bois, on a décidé de créer un nouveau chemin qui sera sécurisé depuis quasi le pied de la côte de la rue Famelette, à main droite."

Les deux enquêtes publiques (décret voirie/permis d’urbanisme) seront menées parallèlement à partir de ce 15 juin. Les éventuelles remarques doivent parvenir au collège communal pour le 14 juillet. Les dossiers peuvent être consultés à l’administration communale sur RDV pris 24 heures à l’avance (085/27 35 40).