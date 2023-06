Les causes de l’incendie sont encore à déterminer. Quelques heures plus tôt, des travaux de toiture avaient été effectués. On avait posé du roofing sur le toit. "On n’a pas encore le rapport des pompiers, explique la propriétaire. Les travaux avaient été faits le matin, pendant deux heures." Un lien avec les travaux ? La cause du sinistre n’est clairement pas établie. "Le feu a pris tout seul, ajoute-t-elle. Et les pompiers ont remarqué qu’un cable avait été rongé par une fouine.

Rapidement, les flammes se sont communiquées à la toiture et à une partie du bâtiment. La zone de secours Hemeco a dû faire appel à des renforts venus d’Andenne pour finalement venir à bout du feu. Si le feu s’est limité à la toiture, les dégâts des eaux sont importants.