Rue Reine Astrid à Wanze, on roule enfin mais moins vite

Cette fois ça y est ; on peut de nouveau circuler dans la rue Reine Astrid, à Antheit. Vendredi dernier, l’entrepreneur en charge des travaux, Cop et Portier, a terminé ses marquages et placé les panneaux adéquats à hauteur des chicanes. Quelques finitions doivent encore être réalisées sur le trottoir en asphalte (au niveau des numéros 30-34) mais pour l’essentiel, ce gros chantier est enfin terminé.