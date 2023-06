A Wanze, une journée qui ne tenait qu’à un fil

Le soleil tape et l’eau de la Meuse est à la bonne température pour se rafraîchir. L’Amaytois Sami Cooreman, ex-grimpeur reconverti, marche sur une sangle de 25 mm de large, suspendue un peu au-dessus du fleuve. Il est là pour faire connaître cette discipline sportive qu’est la slackline, appelée waterline quand elle se pratique au-dessus d’un plan d’eau. La slackline et, pour les plus téméraires, la highline (NDLR: la sangle est tendue en hauteur avec un équipement de sécurité adapté en cas de chute) existe depuis les années 80. Plus commune en Flandre, elle tarde à percer en Wallonie. À Bas-Oha, Sami n’est pas seul à jouer les équilibristes en cette journée estivale, il est entouré d’amis mais aussi de personnes venues découvrir la discipline. Et à défaut de trouver sa place sur la sangle, quelques-uns préfèrent se promener tranquillement en paddle dans les environs ou prendre le soleil. "Quand il fait trop chaud, on a tendance à se retrouver au bord de l’eau", avoue Sami. Pour qui tout le monde peut se lancer dans la slackline. "C’est une question de volonté. C’est de la proprioception: l’équilibre, ça s’apprend. Toute personne qui a envie de marcher au-dessus du vide peut le faire. Cela développe des facultés psychologiques et de concentration. On apprend aussi à gérer les pensées négatives à chaque fois qu’on est déstabilisés. Si on ne les contredit pas, on tombe…"