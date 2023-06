Caroline Lebeau devient cheffe de groupe Écolo à Wanze

Et c’est chose faite, à un an et demi du prochain scrutin communal. "C’est mon tout premier mandat politique. Avec la Province (NDLR. elle est aussi conseillère provinciale) et la Commune, il y a beaucoup à découvrir, explique-t-elle aujourd’hui. Il est logique que Julie passe le relais, c’est dans la continuité des choses. Je prends donc le relais maintenant." Et elle l’avoue: devenir cheffe de groupe écolo, s’exprimer en tant que tel lors des conseils communaux à venir, c’est "beaucoup de stress pour moi", souffle-t-elle en riant. Son rôle de cheffe de groupe, elle le voit clairement: "je vais essayer d’articuler le travail, on préparera le conseil communal, on décidera qui intervient. Je vais organiser le travail mais on est quatre conseillers communaux. Et on le fera à quatre."

Et à 18 mois du scrutin communal, où en sont les écolos wanzois ? Nicolas Parent, qui a perdu son siège de député fédéral après la démission de la secrétaire d’État Sarah Schlitz, n’a désormais plus de mandat politique puisqu’il avait dû choisir entre celui de député et celui de conseiller communal. Mais il le dit: il compte bien être candidat à la candidature pour le scrutin de 2024. "Je compte bien être candidat, mais on a encore une série de discussions à avoir, explique-t-il. Il est encore un peu tôt. Plein de choses se discutent, se préparent." On n’en saura pas plus…