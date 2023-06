Cent sociétés externes occupées au gros entretien de BioWanze

Depuis vingt jours et pour quelques journées encore, BioWanze ressemble, si l’on peut dire, à une ruche. Ça grouille de vie sur les onze hectares du site situé au pied du pont Père Pire, à Wanze. Et pourtant, paradoxalement, l’entreprise spécialisée dans la production de bioéthanol, de gluten, d’aliments protéinés et de liquide pour les porcs et vaches, ou encore de gaz carbonique liquide, est… à l’arrêt.