Le parc sur le terrain de foot de la Sucrerie, pour bientôt

Quoi y faire ? Un espace de rencontre et de convivialité, mais aussi un parc didactique autour des énergies renouvelables. Tout a été pensé, tout a été étudié pendant de longs mois. "On a commencé les premières réunions fin 2019 ou peut-être début 2020, se souvient Aurélie Ochelen, échevine en charge du PCDR. C’est un projet qui a pris du temps car on avait deux types de subsides à recevoir: des espaces verts et du développement rural." Et là, la Commune de Wanze vient enfin de recevoir l’aval de la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier. Le projet, estimé à 1,5 million, sera subsidié quasi à 50% et offrira aux Wanzois un espace vert au cœur de leur commune.

Le projet prévoit de valoriser ce large espace autour des quatre éléments: la terre, l’eau, le feu et l’air. En son milieu, il y aura une place avec un kiosque entouré de gradins. Mais aussi une aire de jeux "partiellement inclusive", comme l’explique la Commune. Des cheminements piétons permettront de traverser le site de part et d’autre. Les Wanzois y trouveront aussi des zones de détente ainsi que, du côté de la rue Dignef, un parking de 70 places, bienvenu à deux pas du centre.

Le dessin en perspective le démontre: l’espace fera la part belle à la nature avec un verger d’anciennes variétés permettant l’autocueillette, mais aussi un large bosquet en guise d’écran sur le pont Père Pire. On y plantera aussi des basses et des hautes tiges.

Si le projet a mis longtemps à se concrétiser, et surtout à avoir un appui financier de la Région wallonne, il est en passe de devenir réalité. Après l’appel aux entreprises qui devrait être lancé rapidement, les travaux d’aménagement pourront démarrer. "On pourra commencer fin d’année ou début 2024", explique l’échevine wanzoise. Les travaux devraient durer une année.