"À Wanze, c’est avant tout une piscine pour tous"

L’an dernier, Wanze a rénové sa piscine dans le cadre du subside wallon Plan piscines. Et dans les travaux réalisés, le projet a voulu faciliter l’accès aux personnes à besoins spécifiques. "On a ainsi mis des dalles de couleurs différentes pour les malvoyants, par exemple", explique Loïc Leroy, échevin des Sports. Le choix des matériaux, l’aménagement de l’espace ont aussi été pensés dans cette logique. Les pentes des sols et des dalles de guidage ont été installées pour faciliter les déplacements. Pour aider les personnes ayant des problèmes de mobilité à accéder au bassin, on a prévu des échelles spécifiques et un système de mise à l’eau. Même la cafétéria, qui est au premier étage, est désormais accessible via un élévateur à plateforme. Le personnel a aussi été formé à l’accueil des personnes porteuses d’un handicap. "Le personnel peut apporter son aide pour les mettre à l’eau, poursuit l’échevin. On propose un accompagnement pour toutes les personnes, c’est important pour la Commune. On n’a pas une piscine olympique, mais une piscine pour tous. Les enfants en bas âge, les personnes âgées, les personnes porteuses d’un handicap."