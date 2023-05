Nouvelle cuisine et un réfectoire à l’école de Wanze Centre

Accueillant quelque 200 jeunes élèves (80 en maternelle et 120 en primaire), l’école communale a subi des rénovations qui s’étendaient sur deux volets bien spécifiques. "Le premier était donc l’aménagement d’une cuisine plus grande à l’endroit de l’ancien réfectoire des maternelles ainsi qu’un renouvellement du réfectoire avec notamment l’installation de bancs en bois, adaptés à la taille des élèves de maternelle, explique Charlotte Rouxhet, échevine de l’enseignement. Des LED dimables ont également été installés pour plus de confort oculaire."

Le deuxième volet des travaux consistait, quant à lui, à la remise en conformité totale de l’installation électrique du côté des primaires.

Le coût total de ces travaux est de 158 000 €. Somme entièrement prise en charge par la Commune. "C’est un projet qui est allé plus vite qu’il ne devait, nous avons décidé de ne pas faire appel à des subsides car cela aurait pu retarder les travaux, commente le bourgmestre Christophe Lacroix. L’école de Wanze centre est chère à mon cœur car j’y ai fait ma sixième année de primaire."

En plus de ces aménagements, les autorités politiques ont annoncé qu’à partir de la rentrée scolaire prochaine, la gratuité pour les repas chauds s’étendra à toutes les classes de l’école communale et non plus uniquement aux deux premières années de primaire et aux maternelles.