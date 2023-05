Le RAVeL sera aménagé dans sa traversée de Huccorgne et Moha

Mais entre Huccorgne et Wanze, même si les cyclistes et les piétons peuvent, çà et là, emprunter des sentiers ou des pistes cyclables, il n’y a pas vraiment de RAVeL digne de ce nom. Le ministre wallon des Infrastructures et de la mobilité, Philippe Henry a dégcidé de compléter le puzzle là où des pièces sont manquantes entre la rue de la Houblonnière à Huccorgne et le rond-point de la N64 à la sortie de Wanze.

1. rue de la Houblonnière à Huccorgne. En venant de Fumal, juste avant de passer la Mehaigne et de se diriger sous le viaduc, il s’agit de la petite rue en cul-de-sac. Un marché va être lancé pour l’aménagement de ce tronçon. Préalablement à ces travaux, un dossier d’expropriation d’une partie du chemin privé est en voie de finalisation et la demande de permis va être déposée.

2. Sécurisation de la rue Robiewez. Les tronçons A1 (en rouge sur la photo) et A2 (vert). Plutôt que de suivre la route de l’État, une fois passé sous le viaduc, le RAVeLv va tourner à droite vers la rue Robiewez. Pour rejoindre ensuite de chemin de l’Hermitage et retrouver plus loin le lit de la Mehaigne. Des études sont encore en cours pour cette portion.

3. Carmeuse. Au niveau de la carrière Carmeuse et jusqu’à la place Jules Galloy (en bleu sur la photo), le RAVeL continuera en site propre le long de la rivière en passant au pied du château de Moha. Là aussi les études sont en cours et un budget est réservé au programme RAVeL de l’année 2023 pour mise en adjudication et engagement budgétaire.

4. Le tronçon A5. En noir sur la photo ci-dessus, il s’agit d’aménagemer le RAVeL le long de la Ligne 127 à Moha entre la Rue du Centre et la rue Pierre Jacques avec une passerelle sur la Mehaigne. Ce chantier a été adjugé en 2022 et engagé début 2023 pour un montant de 1 157 000 euros. La demande de permis d’urbanisme est en cours.

Pour le reste, des études sont encore en cours pour voir comment se reconnecter avec la piste cyclable, le long de la rue Val Notre-Dame.