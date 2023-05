Des milliers de visiteurs sont venus voir les meilleures joueuses de golf à Wanze (photos)

Durant les trois jours du tournoi, ce sont quelque 8 000 personnes qui se sont pressées au golf de Naxhelet pour assister à ce Belgian Ladies Open. "Les visiteurs étaient fort enthousiastes pour la qualité du golf, l’accessibilité des joueuses mais également la qualité des terrains. Quant à nous, nous sommes fiers de la qualité de l’accueil et du rayonnement que nous avons pu donner à la Belgique, la Région wallonne mais également à la commune de Wanze."

Manche qualificative du tour américain

Une reconnaissance pour le golf de Naxhelet, d’autant plus qu’avait lieu, ce lundi, une manche qualificative pour le tour américain où 70 joueuses se sont affrontées en réalisant deux fois le parcours de 18 trous. Seulement quatre ont pu se qualifier pour le tour US. "C’est quelque chose de très prestigieux car habituellement, celui-ci avait lieu en Grande-Bretagne, le lieu de naissance du golf, et ici, c’est la première fois qu’il a lieu en dehors et c’est à Wanze, dans notre golf de Naxhelet."

Au niveau de la compétition, c’est l’Allemande Patricia Isabel Schmidt qui a remporté le tournoi. La première belge, Manon De Roey, fini à la sixième place. Durant le week-end, les visiteurs ont pu s’initier gratuitement au golf. "Et cela a été un succès, surtout samedi et dimanche. Nous espérons avoir pu faire découvrir cette belle discipline", ajoute Françoise Jolly.