Bas-Oha: un petit camion chute d’un pont et tombe à quelques mètres des rails

Dans la nuit de dimanche à lundi, à 2 h 40 précisément, la police de la zone Meuse-Hesbaye a reçu un appel téléphonique. "À cette heure-là, un Monsieur, de 47 ans, et vivant en région hutoise, circulait à Bas-Oha, au volant d’un petit camion de marque Iveco", explique-t-on à la zone de police Meuse-Hesbaye. "Précisément, il était au carrefour des rues Louis Manne et Charles Bormans." Pour une raison, toujours inconnue pour le moment, ce petit camion est passé sur le petit parterre, a percuté une barrière puis, a chuté depuis le petit pont surplombant le chemin de fer. "Le petit camion est tombé à quelques mètres des rails. Le conducteur a été blessé au visage et se plaignait de douleurs thoraciques." Il a été transporté à l’hôpital de la Citadelle à Liège, avec une ambulance des pompiers de la zone Hemeco. Le SMUR aussi est intervenu. C’est le dépanneur Boesmans de Wanze qui a enlevé le véhicule.