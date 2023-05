Une Engissoise employée en titres-services a volé deux de ses clients

Condamnée par défaut en septembre 2022 à une peine de 12 mois de prison et 400 € d’amende, puis placée sous bracelet électronique, une Engissoise de 37 ans a formé opposition à ce jugement devant le tribunal correctionnel de Huy. Elle s’est donc expliquée sur les faits ce jeudi. Des faits de vols, qui se sont déroulés en 2022, qu’elle reconnaît et explique par "une mauvaise passe". "J’ai fait ça parce que je n’étais pas bien et que j’étais à la rue avec mes enfants." Mise à la porte par son compagnon, violent, la trentenaire avait été hébergée à gauche et à droite puis par l’ASBL La Traille à Engis. Et parmi ses hébergeurs, une de ses victimes: un Wanzois à qui elle a volé de l’électroménager et des bijoux. À un autre, elle a entre autres dérobé des bijoux, un lecteur DVD, une scie sauteuse, une disqueuse… "L’idée, c’était de prendre des objets et de les revendre chez Cash Converters pour nourrir mes enfants. Même avec celui qui m’a tendu la main, m’a hébergée…", admet-elle un peu gênée et en émettant des regrets.