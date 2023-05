On va enfin pouvoir agrandir la cour de l’école de Moha à Wanze

Le plus intéressant, avec cette maison, c’est son jardin. "On va l’utiliser pour agrandir la cour de l’école, qui actuellement est trop petite."

Mais pour l’instant, on ne sait pas encore très bien comment on va aménager cette nouvelle cour. "On a la surface. C’est déjà ça. Maintenant, on va réfléchir pour voir ce qu’on va en faire."

Le dossier concernant ces travaux sera rentré au plus tard en 2024. "On ne sait pas encore si on va faire un seul dossier qui reprendra l’aménagement de la cour et les travaux d’économie d’énergie prévus dans l’école, ou, si on réalisera deux dossiers séparés."

Quid de la maison ? "On pourra soit l’abattre, soit lui attribuer une nouvelle fonction."

À noter que les voisins de la maison en question ont demandé à la Commune de Wanze l’achat d’une bande de terrain de quelques mètres carrés afin de disposer d’un accès latéral à leur jardin. Demande validée ce lundi soir.