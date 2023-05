La fibre débarquera d’ici fin 2024 à Wanze

Ces cabanons, dont la taille avoisinera celle d’un conteneur maritime, seront installés d’ici la fin d’année dans le but de déployer la fibre optique à Wanze. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous pourrez directement profiter d’une connexion internet à très haut débit. "Le temps qu’on finisse les travaux, ce sera plutôt pour fin 2024", nous dit-on chez Unifiber.

Des tranchées dans tout le centre de Wanze

Et des travaux, il y en aura. En effet, il faudra relier les deux cabanons via des câbles enterrés. Et donc, fatalement, on creusera des tranchées dans tout le centre de Wanze. "Ces travaux ne coûteront rien à la Commune, poursuit-on chez Unifiber. On prendra tout en charge."

Là où ce sera plus simple, ce sera pour raccorder les habitations à la fibre. "On passera au maximum par les airs et les façades des bâtiments. C’est la solution la plus rapide et la moins impactante pour les riverains, puisqu’on ne devra pas creuser de tranchées"

Ces deux cabanons feront d’ailleurs très peu de bruit. "Ils émettront moins de 30 décibels." À titre de comparaison, un lave-vaisselle est plus bruyant. À noter que ces cabanons se trouveront sur des terrains communaux. Unifiber versera d’ailleurs un loyer de 3 500 € par an à la Commune.