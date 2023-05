Gilberte Hennuy a soufflé ses 100 bougies à la Maison Dieu, à Antheit

Gilberte Hennuy est née le 10 mai 1923 à Charleroi. Dans sa jeunesse, elle réside dans plusieurs villes belges. En 1945, elle épouse Fredy, qui sera inspecteur à la PJ de Charleroi. Le couple s’installe dans la maison familiale de Fredy, à Marcinelle. Ils auront 2 filles, 2 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants.

Gilberte Hennuy était régente ménagère. "Maman a préféré rester femme au foyer, mais c’était l’homme de la maison, précise sa fille. Elle tapissait, savait bricoler. Elle cousait et tricotait aussi. Et elle a eu une vie associative très active. Elle s’occupait de l’association “Veuves de guerre et fusillés”, reprenant ainsi le flambeau de sa belle-mère à son décès. Elle a été également porte-drapeau. Maman a aussi hébergé momentanément un petit garçon d’une famille en difficulté et qui est toujours resté en contact avec elle."

Gilberte était aussi sportive. "Elle s’est impliquée fortement dans un club de gym. Elle a pratiqué le tennis, le tennis de table et la natation. C’est ce qui explique sans doute sa bonne forme."

En effet, la centenaire, arrivée à la Maison Dieu en 2021, est très en forme et dynamique. "Elle aime soigner son image et est tous les jours très coquette, explique la directrice. Elle est active, très sociable et appréciée de nos résidents."