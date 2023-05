Le film de la MJ de Wanze sélectionné au festival de La Rochelle

La Maison des jeunes de Wanze, ira défendre son court-métrage au Festival international du film de prévention et de citoyenneté jeunesse (FestiPREV) de la Rochelle. Les jeunes réalisateurs (de 13, 15 et 19 ans), seront sous le feu des projecteurs pour la deuxième année consécutive. Une belle reconnaissance pour Ruben Thomas, l’animateur de l’atelier Smart Movie à la MJWanze. "C’est la troisième année que nous organisons cet atelier et on se rend compte qu’au fur et à mesure, on gagne en expérience, mais on a aussi plus de moyens techniques pour faire de belles réalisations." Leur dernier court-métrage, Lendemain, met en lumière la vie de la jeune Louise qui sombre dans un état dépressif après une expérience traumatisante. Rongée par l’anxiété et l’isolement, la jeune femme perd progressivement pied, si bien qu’il lui devient impossible de sortir de chez elle, développant une forme d’agoraphobie.