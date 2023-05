Une dynamique et des incontournables aux prochaines Fêtes de la Neuvaine à Wanze

Des animations qui font son succès

Cette année, les Fêtes de la Neuvaine se tiennent du 13 au 21 mai. Entre célébration religieuse, comme aux origines, et fête à la tournure païenne et folklorique, elles s’appuient sur des événements incontournables qui ont fait leur preuve en termes de succès auprès du public.

Ainsi, la "Fête des fous" rassemblera à nouveau, ce samedi 13 mai, sur le site du château féodal, les amateurs de reconstitution moyenâgeuse. Ils pourront assister à des combats à l’épée et autres joutes médiévales, admirer des cracheurs de feux et découvrir le travail d’artisans utilisant encore des techniques d’époque.

Le jeudi de l’ascension s’affiche toujours comme la journée des Mohatois. Au programme, pour les sportifs, la balade en draisine sur la ligne ferroviaire désaffectée Moha-Wanze. La messe se déroulera comme d’habitude en plein air, mais elle aura la particularité d’être dite en wallon. Le cortège accueillera cette année un char supplémentaire. Le comité de Quartier du Madot se joindra à celui des Taillis et des Bruyères pour suivre la procession de la Vierge de l’église Notre-Dame du Rosaire. On comptera aussi parmi les invités les Ptits Leus d’Antheit, la fanfare "Royal Guidon Hesbignon" (mais sans les vélos), les Ours d’Andenne et le groupe carnavalesque des Mexicains d’Amay. Le défilé démarrera cette année de la rue du Taillis.

Gertrude et Hugues cherchent des porteurs

Si tout roule d’un point de vue mise en place des événements, les organisateurs cherchent, par contre, des motivés pour porter les géants. Gertrude, comtesse de Moha, et Hugues de Pierpont, Comte de Moha, ne souhaitent pas rester sur le carreau et comptent sur les muscles des Mohatois pour garantir leur présence lors du cortège. L’appel est lancé !

Il n’est plus à présenter, certes, mais il est toujours aussi attendu à chaque Fête de la Neuvaine et ce, depuis 10 ans. Monsieur Canard est devenu la mascotte, que dire, la coqueluche des habitants de Moha, au point qu’il dispose même d’une page Facebook (www.facebook.com/canard.demoha) sur laquelle on peut suivre ses péripéties canardesques qui le mènent parfois jusqu’au littoral, avec ses congénères multicolores. En attendant, il est plus qu’actif depuis la fin avril, au côté des bénévoles, pour vendre à qui veut le canard qui remportera peut-être la Duck Race, l’événement à ne pas rater le jour de l’Ascension. Mille canards en plastique trouveront propriétaires en un mois avant de s’affronter lors d’une course à suspense de 300 mètres sur les flots de la Mehaigne. Monsieur Canard c’est aussi le dénominateur commun, des Fêtes de la Neuvaine. Sa mission ne se cantonne pas au démarchage pour vendre ses canards de compétition. Il sera présent dans le cortège et vous risquez de le croiser à chaque coin de rue dans un Moha en fête.