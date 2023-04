La maison des jeunes de Bas-Oha fête son nouveau local ces vendredi et samedi

Ce week-end sera placé sous le signe des festivités pour la maison des jeunes (MJ) de Bas-Oha, à Wanze. Pour inaugurer son nouveau local situé rue du Pressoir, l’équipe de la MJ y organisera un week-end entier d’activités. Ce vendredi, un souper familial accompagné des morceaux d’Ad Giaco, chanteur et guitariste des années 80 à aujourd’hui, est prévu. Le tout sera chapeauté d’un discours d’inauguration autour d’un verre de l’amitié. La MJ a également orchestré un grand jeu de nuit pour les amateurs de grands frissons et de sueurs froides. La journée du samedi sera quant à elle entièrement consacrée aux jeunes. Au programme: jeux en réalité virtuelle, tir à l’arc, flocage de t-shirts et de sacs, sessions de graffitis et de fléchettes-foot, initiation à la breakdance… À partir de 20 h, la soirée sera dédiée à la nuit du Loup-Garou. "On a essayé de se diversifier un maximum pour cette occasion. On voulait que ce soit accessible à tout le monde, jeunes et moins jeunes, habitants de Bas-Oha ou pas, déclare Mathilde Evrard, coordinatrice pédagogique de la MJ. L’idée, c’est que toutes les personnes curieuses viennent découvrir ce nouveau local dans la joie et l’amusement." Toutes les activités, encadrées par une équipe d’animateurs, seront accessibles et gratuites.