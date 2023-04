Supprimer les trains IC en gare de Statte ? Non. Wanze monte au créneau

Le nouveau plan de transport de la SNCB 2023-2026 impacte la région hutoise. Car s’il prévoit le maintien de l’arrêt de Bas-Oha, s’il élargit l’offre de trains entre Liège et Namur, il risque de condamner, à terme, la gare de Statte. Puisque la SNCB a décidé de supprimer les trains IC, ou InterCity, en gare de Statte. "Les trains IC, ce sont les trains qui relient les grandes et moyennes villes, les bassins de vie et d’emploi, explique Christophe Lacroix, bourgmestre de Wanze. En moyenne, il y en a un par heure qui s’arrête à Statte." Avec, aux heures de pointe, une augmentation de ces trains qui sont pris d’assaut par les navetteurs. Les supprimer, c’est ôter un service aux citoyens alors que la gare de Statte accueille bon nombre de navetteurs de Wanze, de Huy mais aussi de toutes les communes aux alentours. Car prendre le train à Statte, c’est éviter d’entrer en plein centre-ville de Huy. De plus, le parking y est gratuit. Pour favoriser l’accès à cette gare, la Commune de Wanze, aidée financièrement par la Région wallonne, y a fait des investissements. "On a aménagé une passerelle cyclo piétonne en 2017 dans le cadre du plan communal cyclable. Et on l’a éclairée. On a fait cela aussi avec l’aide financière de la Ville de Huy."