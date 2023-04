Démission de Sarah Schlitz : Le Wanzois Nicolas Parent est éjecté du parlement fédéral

Et Nicolas Parent se retrouve aujourd’hui sans plus aucun mandat politique. Lui qui était conseiller communal à Wanze, avant de devenir député fédéral, avait dû choisir entre ses deux mandats. Il avait bien plaidé sa cause auprès des instances écolos pour le maintien de son double mandat. Mais le conseil de la fédération du parti avait rejeté sa demande alors que la locale de Wanze et la régionale de Huy-Waremme y étaient favorables. Et le recours introduit au comité d’arbitrage d’Écolo n’avait rien donné. Nicolas Parent avait choisi de se consacrer au parlement fédéral. Aujourd’hui, le Wanzois l’affirme: cette décision de non-cumul, propre à Écolo, montre l’incertitude du mandat d’un suppléant qui peut sauter à tout moment. "Il faudra en tirer les leçons chez Écolo."

Une passion mais aussi un travail

Aujourd’hui, c’est la déception pour le Wanzois. "Être suppléant, ce sont quelques fois des moments inattendus positifs comme lorsque j’ai appris, lors d’une réunion, que je devenais député fédéral, explique-t-il aujourd’hui. Ici, c’est une surprise. C’est un moment difficile pour moi et pour tout le monde chez Écolo." Pas question pour Nicolas Parent de s’apitoyer sur son sort. "Quand je me suis engagé en politique, ce qui me motivait, c’était les questions de gouvernance et la façon dont on dépense les deniers publics, les questions de mobilité ou encore le dossier Delhaize." Pendant deux ans et demi, il a multiplié les combats. Et il compte les poursuivre car ce n’est pas parce que son mandat au fédéral est stoppé net qu’il compte abandonner la politique ou encore ses convictions.

Ce mandat de député fédéral, le Wanzois y tenait. C’était une passion mais aussi un travail. Car là, il se retrouve sans plus rien. Même si les élections communales sont proches. Car en tant que co-président de la locale écolo wanzoise, il doit les préparer. "Il y a du travail à faire, j’ai de quoi. On a des jeunes qui arrivent, il faut préparer la transition car je ne resterai pas à vie dans la politique communale. Il faut préparer les leaders de demain." Ne sera-t-il pas replacé par son parti dans un cabinet ministériel ou autre ? "Il n’y a pas de certitude, il n’y a pas de plan de sortie immédiat", affirme-t-il.

Un nouveau défi professionnel

Là, Nicolas Parent veut prendre un peu de recul "pour réfléchir à la suite. C’est aussi un défi de pouvoir se réorienter professionnellement." Et pas nécessairement dans un cabinet. "On ne va pas créer une fonction pour moi et je ne le demande pas." Même si clairement, des places vont se libérer dans les cabinets à l’approche du scrutin… Nicolas Parent a peut-être aussi d’autres envies. "J’ai une expérience à faire valoir. Je peux être utile dans la lumière comme dans l’ombre. J’ai été porte-parole et attaché de presse pendant des années. Je peux travailler pour ecolo mais aussi au-delà de la sphère politique. En tant que député fédéral, j’ai été en contact avec plein de gens, d’associations…"

L’an prochain, il y a les élections communales, mais aussi les fédérales et les régionales. Sera-t-il candidat à la candidature pour rempiler au fédéral ? "J’ai apprécié ce mandat, j’ai aimé travailler avec Groen. J’irai là où je serai le plus utile. Je serai certainement candidat à la candidature avec un profil fédéral mais ouvert à tout."