Bientôt l'expo annuelle du Photo-vidéo Club Mehaigne de Wanze

Et une fois par an, ces passionnés d’images compilent plusieurs de leurs clichés de l’année pour monter une exposition, qui rassemble chaque fois plusieurs centaines de visiteurs. "En 2022, on a eu 400 personnes et que des retours positifs, même de spécialistes de la photo ou de professeurs." La prochaine expo, ce sera le week-end des 29 et 30 avril, à la salle du Gros Buisson. Il y aura deux parties. Les fameuses photos du pont Père Pire formeront une œuvre collective sur deux panneaux. Pour l’autre partie de l’expo, "chaque photographe choisit celles qu’il veut exposer, maximum 8 chacun". José Noël, lui, présentera des compositions "avec une technique qui tire un peu sur le surréalisme: en fait, je superpose deux fois la même photo en faisant pivoter la deuxième de 180° puis j’effectue parfois un travail de transparence en plus, ce qui donne au final une troisième image".

Les vidéastes aussi, présenteront leur travail de l’année, à travers différents montages. Et tous, photographes et vidéastes, seront là pour partager leur passion et leurs conseils avec leur public mais aussi pour tenter de donner envie à d’autres de les rejoindre.

Le samedi 29 avril de 13 à 19 h et le dimanche 30 avril de 11 à 19 h à la salle du Gros Buisson (rue Saint-Martin), à Antheit. Infos (pour l’expo et pour le club) auprès de José Noël au 0472/84 14 63 ou via jhf.noel@gmx.fr