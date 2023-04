14 caméras pour lutter contre les dépôts sauvages

Parmi elles, on retrouve notamment les rues Evrard et Bormans à Bas-Oha ; la rue Val de Mehaigne, à Wanze ; la rue du Madot, à Moha ; la rue Charles Frère à Vinalmont et la rue de Leumont, à Antheit.

C’est la première fois que la Commune met en place de telles caméras. "On en avait déjà installé devant certains bâtiments communaux, comme le hall omnisports et la piscine, ou encore les cimetières, poursuit l’échevin. Mais celles-ci avaient plutôt pour but de lutter contre la délinquance."

Et ça a plutôt bien marché. "Quand les gens constatent la présence des caméras, ils ne viennent plus." Mais on ne peut pas non plus dire que le problème est complètement résolu. "Ils continuent leurs activités, mais ailleurs."

Bernard Lhonnay espère donc que le problème ne va pas se répéter avec les nouvelles caméras. "On ne pourra pas non plus en installer partout."

Les caméras devraient bientôt être installées. "Elles sont commandées. Normalement, elles seront mises en place dans trois mois", conclut Bernard Lhonnay..