Chez Delphine, on vit "zéro déchet"

Soixante actions ancrées dans la famille

En sept mois, Delphine a comptabilisé pas moins de 60 actions développées au sein de sa famille. Elle et son mari s’habillent en seconde main, achètent beaucoup en vrac, utilisent des mouchoirs en tissu, privilégient la donnerie et la vente plutôt que de jeter quand ils désencombrent la maison… "Certains commerces nous voient comme des extraterrestres. Il ne doit pas être présentable aux yeux du chocolatier d’offrir des pralines dans un Tupperware… On essaie aussi de sensibiliser notre entourage en demandant d’éviter les emballages cadeau ou de privilégier un moment de partage plutôt qu’un objet. La liste de naissance de notre futur bébé sera uniquement composée de deuxième main. On a remplacé les films alimentaires par des charlottes en tissu. Quand on achète quelque chose, on se pose la question de la réelle utilité. Il y a des actions bien ancrées dans notre ménage." Et notamment au niveau du choix des langes, poste coûteux et également pesant dans le conteneur pour une famille avec bientôt deux enfants en bas âge. "Pour des langes jetables, il faut compter un budget de 2 500 € à 3 000 € par enfant sans compter l’impact sur les poubelles. On y préfère le lange lavable. C’est 800 € de budget et ce sera réutilisé pour le petit frère."

Démarche progressive

Pour Delphine comme François, l’expérience n’est pas vécue comme une contrainte en misant sur une intégration progressive du défi dans leur vie. "Les changements opérés n’ont pas révolutionné mon quotidien. Je n’ai pas le sentiment d’avoir abandonné quoi que ce soit. Ce sont de nouvelles habitudes à prendre. Et puis, sortir les poubelles n’est pas une passion, sourit le mari. J’y vais maintenant moins souvent et cela en vaut la peine !" Prochaine étape fixée par les Antheitois: l’analyse du volet papiers-cartons et des PMC.