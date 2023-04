"Le nouveau marché public était national et pourtant, une seule société a remis prix sur base du cahier des charges qu’on demandait", explique l’échevine de l’Enseignement, Charlotte Rouxhet. La Commune de Wanze avait mis l’accent sur les légumes de saison et le circuit court notamment. Le cahier des charges s’inscrit encore plus dans une optique d’alimentation saine. Ainsi, les plats en sauce, viande et poisson ont été limités. Les desserts ont été revus afin de proposer plus de fruits et de produits laitiers. Et les grammages ont été augmentés pour les élèves du primaire, sur la base des normes de l’ONE.

La société TCO Service, celle-là même qui est spécialisée dans la cuisine de collectivité responsable et qui fournit déjà les repas chauds dans les écoles communales wanzoises, a donc remporté le marché. Seul point noir: les repas chauds qu’elle propose coûteront plus cher. Leurs prix sont actuellement fixés à 3,50 € pour les élèves de maternelle et 3,80 € pour ceux de primaire. Or, là, les repas seront facturés 0,40 € en plus: 3,90 € pour les repas en maternelle et 4,20 € pour ceux de primaire.

Pour les implantations communales

Sauf que le collège communal ne veut pas impacter cette augmentation sur le portefeuille des Wanzois. "L’inflation a déjà un impact conséquent sur le budget d’une famille, explique l’échevine wanzoise. Notre volonté est de permettre à un maximum d’enfants de bénéficier de ces repas sains servis dans les écoles, à un prix qui reste abordable." Ce qui justifie cette augmentation ? L’inflation mais aussi l’augmentation du coût des marchandises.

Le prix des repas restera donc inchangé pour les parents des écoliers wanzois. Ils sont entre 10 et 15% d’écoliers à prendre un repas chaud. Qui paiera cette augmentation alors ? Le budget communal. En se basant sur l’année scolaire 2021-2022, cela représente une somme d’environ 5 270 €.

Chaque jour, ce sont environ 140 repas chauds qui sont servis dans les cinq écoles communales wanzoises, donc six implantations scolaires. Et pas à l’école libre Saint-Martin ? "À Saint-Martin, ils ont leur propre cuisine, ils font les repas eux-mêmes. Nous, on n’a pas la possibilité de le faire."