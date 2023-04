Plus de stockage et un meilleur tri pour les céréales à la ferme du Val Notre-Dame, à Wanze

Mais ce projet, justement, quel est-il ? "L’objectif est d’étendre notre capacité de stockage de céréales et proléagineux issus de cultures biologiques d’agriculteurs locaux mais aussi d’améliorer notre système de triage", résume Charles-Édouard Jolly.

En 2018, un vaste hangar avait été construit sur le site de la ferme pour stocker les productions de la famille Jolly mais aussi d’agriculteurs du coin, donc. Dans une annexe s’effectue le triage. Mais ces installations sont devenues "un peu juste, on a de plus en plus de demandes pour faire du triage à façon de la part des agriculteurs bio de la région, qui essaient de toucher de plus en plus le marché local", poursuit Charles-Édouard Jolly.

En plus des 8 loges permettant déjà de stocker chacune environ 100 tonnes de matières premières, l’idée est d’aménager 3 nouvelles loges pouvant abriter chacune une bonne vingtaine de tonnes. Plus d’espace pour répondre à la demande, pour de plus petits lots de production propre ou pour d’autres agriculteurs "ou pour stocker de plus petits graines, comme la cameline par exemple".

En place pour la moisson prochaine

Par ailleurs, le système de triage va aussi être modernisé et donc amélioré, pour un tri plus pointu et une meilleure séparation des grains. "Grâce à ce qu’on appelle un trieur alvéolaire, on va pouvoir cultiver deux céréales différentes sur une même parcelle, comme le froment et le pois ou l’épeautre et la lentille, par exemple, et les récolter en même temps." C’est au moment du triage, grâce à cette machine qui sépare les grains en fonction de leur taille, que tout se fera donc.

"Maintenant qu’on a la certitude d’obtenir le subside (sur un budget total d’environ 230 000 €, NDLR) , on doit finaliser le financement du projet. On espère que tout sera en place pour la prochaine moisson de cet été, qu’on pourra tout utiliser dès l’automne", conclut Charles-Édouard Jolly.