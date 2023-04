200 000 € pour restaurer les anges du château à l’Horloge à Wanze

Une fois le compte approuvé à l’unanimité, les conseillers communaux se sont penchés sur la première modification budgétaire de l’année. "Au service ordinaire, on doit notamment inscrire le résultat du compte", poursuit le bourgmestre.

Autre bonne nouvelle, d’un point de vue budgétaire, la prise en compte des chiffres du Plan Marshall 2023. "On va percevoir 474 000 € de recettes supplémentaires. Tout ça, c’est grâce à notre travail, grâce au fait qu’on a gagné les différents procès intentés à la Région wallonne."

Mais dans une modification budgétaire, il est malheureusement très rare de n’inscrire que des recettes supplémentaires. "Les prix des assurances augmentent. C’est aussi le cas pour nous. On va devoir débourser 43 000 € en plus."

Les Communes s’y attendaient: les dotations aux zones de secours vont augmenter. "On avait anticipé cette augmentation mais ce n’était pas suffisant. On doit inscrire 96 000 € supplémentaires." Et au niveau de la zone de police, c’est la même chose. "Ici, le montant supplémentaire s’élève à 64 000 €."

200 000 € pour restaurer les anges

Mais dans cette modification budgétaire, on retrouvait également l’inscription d’un crédit de 50 000 € pour l’enlèvement et l’entreposage des anges situés sur le château à l’Horloge, à Bas-Oha. "On va les retirer pour des raisons de sécurité car ils menacent de choir." Ces fameux anges seront d’ailleurs restaurés. "On n’avait aucune obligation de le faire car le bâtiment n’est pas classé. Mais comme on estime que les anges font partie du patrimoine wanzois, on a pris la décision de les remettre à neuf."

Cette cure de jouvence représente d’ailleurs une petite somme. "Elle est estimée à 200 000€. La remise à neuf des anges nécessite une technique très spéciale, qui n’est maîtrisée que par quelques artisans."

Mais attention, la restauration des anges n’est pas pour cette année. "On attendra des jours encore meilleurs que ceux-ci", conclut Christophe Lacroix.