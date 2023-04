Les scouts de Wanze cherchent encore 10 000€ pour boucler le budget de rénovation de leurs locaux

Deux conteneurs, dont l’achat est actuellement en négociation, vont également être acquis pour y stocker le matériel des scouts et récupérer ainsi de l’espace dans les locaux. "On a pensé à un moment à déménager plutôt que tout rénover mais on est bien mis, là, tout près du centre de Wanze et tout près des bois."

Enfin, les travaux consisteront aussi en la pose d’une cuisine équipée et l’installation d’un bloc sanitaire (douches, éviers, WC), pour lequel la réflexion est encore en cours: utiliser une partie du bâtiment pour l’y aménager ou construire une annexe ? Par contre, ces derniers travaux étaient indispensables pour prétendre à un subside de 20 000 € de la Fédération Wallonie-Bruxelles (reçu il y a peu). "Ils nous donnent ce subside et, en échange, on doit mettre nos locaux à la location pour d’autres troupes pendant l’été, pour des camps. C’est du win-win, d’autant qu’on n’utilise pas nos locaux pendant l’été et qu’on récupérera aussi le fruit de ces locations."

50 000 € de la Commune et 37 000 € d’économies

En plus de ces 20 000 €, la troupe scoute wanzoise bénéficie aussi d’un subside de 50 000 € de la Commune de Wanze (25 000 € cette année et 25 000 € l’an prochain). Elle va également injecter 37 000 € de fonds propres, économisés grâce aux activités organisées au fil des années. Et il lui manque donc 10 000 € pour boucler son budget. "Des gens nous demandent régulièrement comment ils peuvent nous aider alors, c’est le moment, sourit Nicolas De Moor. Les gens font un versement sur le site de la Fédération, qui nous reverse tous les mois ce qui est arrivé pour nous. Le fait de passer par elle, comme elle est agréée, permet aux gens d’obtenir une déduction fiscale à partir de 40 €."

Au vu des travaux déjà entrepris et de ceux qui restent encore à mener, les 200 baladins, louveteaux, éclaireuses, éclaireurs et pionniers et leurs 38 animateurs devraient profiter d’installations tout confort et adaptées à leurs besoins courant de l’année 2024. Les travaux seront confiés à des entreprises locales et/ou à des anciens de la troupe devenus professionnels dans le secteur de la construction.

Pour aider les scouts de Wanze, vous pouvez faire un versement sur le compte de la Fédération Les Scouts: BE14 6300 1136 1183 avec la mention "VM006-rénovation local". Pour toute info, ASBL.6vm@gmail.com