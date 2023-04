Le château féodal de Moha se veut "handicap friendly"

Vidéo traduite en langue des signes

Plusieurs aménagements ont été réalisés avant la reprise de la saison, d’autres seront finalisés pour l’été prochain. Pour exemple, les personnes porteuses d’un appareil auditif bénéficieront de l’aide d’une boucle à induction à l’accueil. "En s’y connectant, elles n’entendront que la personne qui leur parle sans être perturbées par les bruits environnants." Autre effort fourni, la police de caractère du fléchage a été grossie pour une meilleure lisibilité. Des améliorations du même genre sont également en cours pour les documents de visite. Enfin, une vidéo de présentation sera sous-titrée et traduite en langue des signes pour permettre de découvrir le château sans nécessairement y monter. "Mon collègue Axel, animateur au château, et moi-même avons aussi suivi une formation axée sur l’accueil des personnes porteuses de handicap. On nous a par exemple encouragés à bien parler devant la personne et à simplifier les idées. En conclusion, ce qui est indispensable pour certains est en fait utile à tout le monde."

Par ailleurs, un vent de nouveauté traversera aussi le programme d’animations. Avec l’apparition, parfois, de formules thématiques pour l’Apér’au Château du dimanche. "On réfléchit à un brunch, une balade en bières inconnues… L’apéro du dimanche est devenu une valeur sûre en complément aux visites. On va aussi étendre notre offre aux entreprises pour des journées de team-building avec tour en draisine, escape game dans l’ancienne cave du château, dégustation de produits locaux et essais de tirs médiévaux."