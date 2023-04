Les élèves de Wanze ont favorisé le vélo plutôt que le bus pour se rendre au centre culturel

Prendre l’air, faire du sport et assister à une séance théâtrale, tout un programme pour les élèves de 5e et 6e primaires de l’école Saint-Martin d’Antheit. Avec un encadrement du GAL Burdinale Mehaigne, 21 élèves ont enfilé leur bicyclette pour parcourir les 2.5 kilomètres qui séparent l’école du centre culturel Wanzois. "C’était très chouette, même si on s’arrêtait souvent, j’ai envie d’en refaire avec l’école", s’exprime l’une des élèves. Depuis 2017, le groupe d’action local organise d’ailleurs des formations vélo à l’attention des élèves de 4e, 5e et 6e années primaires des écoles de Braives, Burdinne, Héron et Wanze. Parmi ces actions, un passeport du cycliste obtenu à ce jour par 924 élèves. Grâce à l’obtention de ce sésame, les élèves gagnent en autonomie en appliquant le code de la route et en s’exerçant sur la voie publique. Dans la volonté d’appliquer ces nouveaux acquis, le GAL propose une alternative aux bus scolaires au travers de déplacements à vélo des classes qui le souhaitent. "On a décidé de répondre positivement à cette initiative, développe Clémence Streel, l’enseignante. On essaie d’initier les enfants à prendre des transports plus écologiques et de leur montrer que c’est possible de se rendre, pour des petits trajets, en vélo ou même à pied." Elle poursuit ensuite en affirmant que ses élèves sont très réceptifs à cette idée et qu’ils ne rechignent pas devant les coups de pédales. "C’est chouette de pouvoir lier la culture et le sport. Ils sont ravis de prendre l’air et sortir de la classe."