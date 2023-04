La magie Harry Potter a opéré à l’école St-Martin, à Wanze

Certains se souviennent des livres ou des films de cette saga jeunesse à succès. Et la magie a réellement opéré, emmenant les familles spectatrices dans l’histoire du petit apprenti sorcier avec de belles surprises et de beaux effets spéciaux.

Christelle David et Françoise Sleypenn sont les institutrices des 38 enfants des deux classes de 6e primaire qui ont donné le spectacle. "Nous voulons que chacun ait un rôle , disent les enseignantes. Nous avons cette année beaucoup de petites filles. C’est pourquoi certaines ont interprété un rôle masculin." Deux Gabriel et Zoé ont endossé le costume de Harry Potter. Charlotte Nina, Anaïs et Sacha étaient Hermione tandis que Ninon jouait le rôle de Ron.

Le conte écrit par les institutrices reflétait l’histoire originale avec des adaptations. Le spectacle est l’aboutissement de beaucoup d’heures de travail et d’implication de chacun, tant les enseignants que les enfants. "Je rêvais du rôle de Hermione. Harry Potter est l’un de mes films préférés", se réjouit Charlotte. Gabriel, lui aussi, était heureux après la représentation: "Nous avons appris nos rôles aussi à la maison. La représentation est un peu un moment stressant mais les applaudissements nous encouragent." Et tous les enfants avec Jane et Léonie aussi le disent, "le spectacle est vraiment notre moment à nous avec tous les élèves".

Cécile Hemeroulle est une ancienne institutrice maternelle et mamy d’élèves de l’école. Elle veut rester incognito et pourtant, elle mérite une reconnaissance selon Christelle David. "Cécile réalise tous les costumes et le décor. Elle a dessiné la peinture du château de Poudlard ainsi que les maquillages des enfants. Elle est aussi une ressource pour nous amener plein d’accessoires."