Un brin de soleil dans les étals du Village de printemps à Wanze

Dix stands ont été installés afin de pouvoir satisfaire les visiteurs, des crêpes en passant par des produits pour voiture. Les étals sont bien remplis pour attirer l’œil et le choix varié des produits attise la gourmandise, comme voulu par Wanz’é vous. "Nous avons organisé le Village de printemps pour proposer un événement printanier car il ne se passait rien au niveau communal à cette saison. Nous avons rassemblé des artisans locaux et l’horeca wanzois. Cela permet d’avoir un week-end sympathique. Malheureusement, la météo n’est pas bonne mais on espère quand même passer un bon moment, s’amuse Albenita Memeti, des Floralies Saint-Jean. On n’imaginait pas avoir autant de commerçants pour une première. On avait peur de ne pas remplir toute la cour mais finalement, ce n’est pas le cas. On est content."

Créer un lien avec les citoyens

Des visiteurs se baladent dans les allées entre les stands. Et même si la météo en a démotivé certains, ceux présents profitent de la qualité des produits locaux proposés. "Il n’y a pas encore eu beaucoup de monde mais je dois dire que ça a bien fonctionné. Les gens ont acheté et on a vendu un peu", se réjouit le gérant de Danépices (entreprise d’épices à Faimes) qui est venu en collaboration avec la boulangerie Malpas. "Il faut soutenir les ASBL qui essayent de faire des choses comme ça pour les commerçants, parce qu’aussi non, on ne fait plus rien", s’exprime Cédric, du magasin Entre sucre et chocolat.