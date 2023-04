Carton plein pour le blind test de la maison des jeunes de Wanze

En arrivant devant la salle Jacques Brel à Wanze, ce samedi soir, on aurait pu croire qu’elle allait accueillir un concert, tant la file à l’entrée était longue. Mais il n’en était rien. Les gens se pressaient devant la salle communale pour assister aux Cocognes, le blind test de la maison des jeunes de Wanze. Et avec 46 équipes inscrites, on peut dire que les participants ont répondu présents, en nombre.