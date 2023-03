Sortez vos bocaux et sacs réutilisables pour les marchés locaux de Braives, Burdinne, Héron et Wanze

Avec le retour des beaux jours, c’est le moment de penser à reprendre la direction des marchés locaux. Laissez tomber les emballages, munissez-vous plutôt de vos bocaux et sacs réutilisables. Après avoir amorcé une première action en juin 2022 visant à sensibiliser les commerçants à réduire leurs déchets, le GAL Burdinale-Mehaigne s’incruste désormais sur les marchés pour toucher le grand public. Une action développée dans le cadre du projet Up’citoyen et en collaboration avec les Agences de Développement Local (ADL) des communes de Braives, Burdinne, Héron et Wanze qui se sont inscrites dans la démarche zéro déchet, soutenue par la Wallonie. "Lors de la première campagne en juin 2022, l’action “Contenants bienvenus”, les commerçants avaient été assez réceptifs et certains se sont joints au mouvement, rappelle Martin Dachet, chargé de projet Up’citoyen. On essaye de faire perdurer cette démarche. Nous avions également fait une action de sensibilisation au niveau des friteries en février dernier. On incitait les clients à venir avec leur casserole et d’avoir en échange plus de frites. Tout s’était très bien passé et les consommateurs avaient joué le jeu."