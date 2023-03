Épuration individuelle à Huccorgne: pas de souci pour les maisons déjà là

L’enquête publique se terminait lundi à minuit. À quelques heures de l’échéance lundi soir, les conseillers communaux wanzois se sont penchés sur le projet de modification du régime d’assainissement des eaux sur Huccorgne. Actuellement, le village wanzois est en zone d’assainissement transitoire pour l’évacuation des eaux usées, aucun régime définitif n’ayant été déterminé entre le collectif et l’individuel. Sauf que ce régime est voué à disparaître à l’échelle wallonne. Et Huccorgne passerait en régime d’assainissement autonome selon l’avis de la SPGE, la Société publique de gestion de l’eau, et sur base du rapport de l’AIDE, l’Association intercommunale pour le démergement et l’épuration. Le bourgmestre, Christophe Lacroix, et ses échevins ont proposé de suivre leur avis. Ce qui, lorsque l’enquête publique a été annoncée, inquiétait les riverains. "L’annonce a suscité beaucoup d’émotion", a commenté Sophie Seinlet, cheffe de groupe Bleu de Wanze. "Qu’est-ce que cela va impliquer pour les habitations déjà existantes ?", a ajouté l’écolo Julie Faniel. Clairement, les habitants de Huccorgne vont-ils devoir équiper leurs maisons d’un système d’épuration individuelle ?