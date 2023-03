Aménagement de la piste cyclable rue Léon Charlier à Wanze: fin des travaux prévue pour mi-avril

Il aura fallu un peu plus d’un an pour voir le projet de mobilité douce aboutir. La Commune de Wanze avait rentré en septembre 2021 une demande de subside dans le cadre du Plan d’investissement Wallonie cyclable (Piwacy) pour réaliser des aménagements rue Léon Charlier. Un tronçon qui se situe à proximité de BioWanze et pas loin du RAVeL en bord de Meuse. "Il s’agit d’un chemin unidirectionnel dans le sens Bas-Oha vers Wanze qui sera entièrement sécurisé puisqu’il se trouve hors de la voirie, détaille Bernard Lhonnay, échevin des Travaux. Dans l’autre sens, on a refait le marquage car les automobilistes empiétaient parfois dessus. Nous avons donc réaménagé la piste cyclable mais sur la route car la voirie était trop étroite pour faire des tronçons sécurisés des deux côtés. Pour la réalisation de ces travaux, nous avons enlevé quelques arbres mais on a compensé en replantant d’autres végétaux ailleurs. On va d’ailleurs faire un parc au bout de la rue."