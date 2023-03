Deux accidents coup sur coup à Wanze et Villers-le-Bouillet ce jeudi matin

La police a quitté les lieux pour se rendre directement, dans la foulée, à Villers-le-Bouillet d’où elle avait reçu un appel pour un autre accident de roulage, survenu à 7h30, au croisement de la rue de Villers et la rue du Château d’eau. Le crash a eu lieu entre une Dacia Logan (conduite par une Wanzoise) et une Volvo XC40 (avec une Villersoise à son bord). Là aussi, la circulation étant fortement entravée, la police a dû procéder à une intervention de gestion du trafic. On ne déplore pas de blessé non plus.