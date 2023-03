Les Copin’rêyes se sont réunis autour du wallon

La soirée était une véritable petite fête où tout le monde s’est bien amusé. Pierre Roth, lui aussi, était très heureux. "C’est la première fois que toutes les tables de conversation sont réunies et c’est une belle réussite, dit l’animateur. Et je suis content de voir que des personnes qui ne participent pas à nos Copin’reyes se sont présentées spontanément pour s’exprimer. On sent que les personnes présentes ce soir aiment le wallon."

Une trentaine de membres ont présenté un texte et une dame a chanté un morceau. Certains ont choisi de faire l’éloge de la langue wallonne, d’autres ont lu des extraits humoristiques ou poétiques d’auteurs wallons, seuls ou en duo. Pierre Roth a aussi invité le public à participer. Carine Houyoux, enseignante, a présenté un petit sketch que ses élèves avaient appris il y a quelques années dans le cadre des animations "Li Wallon es scole", animées notamment par Marc Fontaine et Robert Vrankenne. Carine Houyoux a ensuite invité sa maman Monique à chanter. Elle a beaucoup fait rire en interprétant L’ome tout-out’.

Après la partie lecture, se terminant bien sûr par le Chant des Wallons, les Copiner’eyes et spectateurs se sont retrouvés et ont discuté autour du verre de l’amitié qui fut un beau moment de rencontre, comme s’en réjouit Myriam, d’Amay: "C’est une super-soirée et un bel échange." Patrick et Catherine de Marneffe, spectateurs, ont aussi apprécié cet instant de partage. "C’est une chouette soirée. Dans les textes, il y a parfois une petite morale. Il y a beaucoup d’humour aussi et en wallon, c’est encore plus savoureux."