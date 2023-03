Wanze/Villers-le-Bouillet: elles créent Lot-us, la carte de fidélité axée commerce local

Active dans l’entreprise familiale de pompes funèbres, Sarah Noël, cocréatrice de Lot-us, est sensible aux difficultés rencontrées par les commerçants. "On a donc imaginé un concept novateur de système de fidélité, révèle la Villersoise. C’est du win-win. En présentant la carte de fidélité Lot-us chez les commerçants partenaires, le client bénéficie d’une réduction immédiate de 10% en moyenne sur chaque achat. Et le commerçant, lui, peut espérer ainsi bénéficier d’une clientèle supplémentaire et fidélisée tout en ayant une visibilité sur notre site."

Trois cartes au choix, de 30 à 50 €

Pour le commerçant, devenir partenaire est gratuit. Pour le client, la carte Lot-us lui coûtera 50 € par an pour la "all-in", valable dans tous les secteurs partenaires, et 30 € pour la "food" (alimentaire) ou la "care and shop" (soins et esthétique). "Mais, il l’aura vite amortie avec les réductions sur les achats."

Pour l’instant, Lot-us s’attire 45 partenaires commerciaux avec des boucherie, épicerie, fleuriste, centre d’esthétique, salon de coiffure… "Essentiellement sur Wanze, Huy et Andenne. On vise à progressivement nous étendre sur les provinces de Liège et Namur dans un premier temps. L’accueil est bon dans les commerces, car ils n’ont rien à perdre. On essaie d’avoir au minimum un partenaire par secteur dans chaque région. On aimerait aussi attirer des boutiques de voyage et des garages d’entretiens de voitures."

L’inscription pour avoir une des trois cartes se fait sur le site internet de Lot-us. Les commerçants intéressés par un partenariat peuvent en faire la demande sur le profil Facebook et via l’adresse mail.

www.lot-us.be, info@lot-us.be, Facebook Lot_us.